Переговоры Эрдогана и Мишеля: ситуация на Кавказе, зерновая сделка...
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Дели провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Anadolu передает, что стороны обсудили состояние отношений между Анкарой и Брюсселем, вопросы региональной и международной повестки.
Также состоялся обмен мнениями относительно шагов, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в Евросоюзе.
В то же время Шарль Мишель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) отметил, что на переговорах с президентом Турции обсудил отношения Евросоюз - Турция, зерновую сделку, региональные вопросы, в частности, ситуацию между Азербайджаном и Арменией.