Переговоры Эрдогана и Мишеля: ситуация на Кавказе, зерновая сделка...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Дели провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Anadolu передает, что стороны обсудили состояние отношений между Анкарой и Брюсселем, вопросы региональной и международной повестки.

Также состоялся обмен мнениями относительно шагов, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в Евросоюзе.

В то же время Шарль Мишель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) отметил, что на переговорах с президентом Турции обсудил отношения Евросоюз - Турция, зерновую сделку, региональные вопросы, в частности, ситуацию между Азербайджаном и Арменией.