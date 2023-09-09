Миссия Евросоюза «днем и ночью» патрулирует армяно-азербайджанскую границу

Гражданская миссия наблюдателей Евросоюза проводит усиленное патрулирование армяно-азербайджанской границы в районах. Об этом сообщила пресс-служба миссии в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы днем и ночью осуществляем патруль вдоль армяно-азербайджанской границы и линии конфронтации, чтобы мониторить любые действия военного характера, включая скопление войск, движение или стрельбу», - говорится в сообщении.