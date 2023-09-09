Полпред президента в Нахчыване на границе Азербайджана и Армении
Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли 9 сентября побывал в штабе Отдельной общевойсковой армии, поинтересовался случаями нарушения режима прекращения огня, вызванными провокационными действиями Армении, которые привели к напряженности, и предпринятыми мерами.
В тот же день Фуад Наджафли в штабе Отдельной общевойсковой армии встретился с находящимся там с визитом гендиректором турецкой компании Aselsan Ахметом Акйолом.