США призвали разблокировать и Агдам
США призывают одновременно открыть Лачинскую дорогу и дорогу Агдам - Ханкенди для доставки гуманитарных грузов в Карабахский регион Азербайджана.
«… Гуманитарные грузы находятся рядом с Лачинским коридором и с дорогой через Агдам, вновь призываем немедленно и одновременно открыть оба коридора, чтобы дать проход гуманитарным поставкам… Мы также призываем лидеров не принимать никаких действий, которые повышают напряжение и препятствуют данной цели. Применение силы для разрешения споров недопустимо», - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.