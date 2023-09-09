46 «Искандеров» на границе Украины и России

Россия развернула 46 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» вдоль украинской границы. Эти комплексы могут использовать крылатые, баллистические, а также ракеты с ядерным зарядом. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

«РФ вдоль границы с Украиной на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса «Искандер». Именно этим комплексом вчера наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами из комплекса «Искандер». Таким образом, идет методическое уничтожение гражданских объектов нашего государства», - отметил Скибицкий.

По данным российских военных пабликов, совокупный залп 46 пусковых установок «Искандер» составляет 92 ракеты.