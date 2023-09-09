В Баку столб не выдержал ветра и упал на автомобили
На улице Назима Гаджиева в Наримановском районе Баку из-за сильного ветра упал столб, который повредил два автомобиля.
Владелец одного из поврежденных автомобилей сообщил haqqin.az, что инцидент произошел сегодня в 11 утра. О произошедшем они информировали МЧС и районную Исполнительную власть, однако никто из ведомств не явился для фиксации факта.
После публикации этой информации из Исполнительной власти Наримановского района в адрес haqqin.az поступил ответ в связи с произошедшим. В ИВ заявили, что проблема на улице Назима Гаджиева устранена.
«В связи с информацией, опубликованной на телеграм-канале информационного портала haqqin.az, об упавшем из-за ветра столбе, который повредил два автомобиля на улице Назима Гаджиева Наримановского района, сообщаем, что после поступления информации о происшествии сотрудники коммунального объединения Наримановского района оперативно выехали на место происшествия по указанному адресу с целью устранения данной проблемы. Однако по просьбе одного из владельцев поврежденных автомобилей столб не был убран с места происшествия до фиксации происшествия страховой компанией и установления суммы компенсации, подлежащей возмещению. На данный момент последствия устранены», - говорится в информации ИВ района.