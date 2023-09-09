В Баку столб не выдержал ветра и упал на автомобили

18:23

На улице Назима Гаджиева в Наримановском районе Баку из-за сильного ветра упал столб, который повредил два автомобиля. Владелец одного из поврежденных автомобилей сообщил haqqin.az, что инцидент произошел сегодня в 11 утра. О произошедшем они информировали МЧС и районную Исполнительную власть, однако никто из ведомств не явился для фиксации факта.

После публикации этой информации из Исполнительной власти Наримановского района в адрес haqqin.az поступил ответ в связи с произошедшим. В ИВ заявили, что проблема на улице Назима Гаджиева устранена.