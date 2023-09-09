Захарова требует от Франции извинений

Согласно сообщению российских СМИ, сегодня российской журналистке отказали в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20 в Нью-Дели. Надольская утверждает, что ее не пустили на конференцию из-за того, что она представляла именно российское СМИ.

В своем Telegram-канале Захарова заявила, что МИД рассматривает случившееся как «вопиющее проявление расизма» и «агрессивного национализма». По ее словам, в России на данный момент аккредитованы представители 11 французских СМИ. «Все они имеют свободный доступ к участию в пресс-мероприятиях МИД России...» — написала Захарова.

В Telegram-канале Russia News появилось видео, на котором российская журналистка пытается пройти в зал пресс-конференции, но охранник не дает ей этого сделать. На вопрос журналистки, почему она не может пройти, мужчина ответил: «Я не знаю». В посте Russia News говорится, что не пропускать журналистку в зал решила сотрудница пресс-службы президента Макрона.

«Когда она услышала, что из России, сразу оттолкнула и отказалась пускать. На вопрос, почему всех других журналистов пускают, а наших нет, она ответила: «Вы знаете почему», — говорится в сообщении новостного портала. Russia News также утверждают, что сотрудница пресс-службы попыталась разбить телефон Екатерины Надольской из-за того, что журналистка снимала ее на видео. В ролике, опубликованном в Telegram-канале портала, зафиксирован только разговор журналистки с охранником.