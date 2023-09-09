Синоптики о погоде на понедельник
В понедельник, 11 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, грозы. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит ночью 16-19° тепла, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление - 763 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 60-70%.
11 сентября в некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами ливневые, грозы, град, в высокогорных районах – снег. Западный ветер местами периодически усилится.
Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 8-13° тепла.