Ильхам Алиев не возразил. И Эрдоган пошел на контакт с Пашиняном

В последние три дня аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытался организовать телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Армении.

В ходе состоявшегося в воскресенье, 10 сентября, телефонного разговора между президентом Ильхамом Алиевым и турецким лидером этот вопрос обсуждался вместе с другими вопросами, была выслушана позиция Азербайджана.

Руководство Азербайджана, проявив конструктивность и открытость к диалогу, не стало возражать против контакта между лидерами Турции и Армении. Нормализация отношений между Турцией и Арменией должна осуществляться параллельно и синхронно с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.