США, Индия, Саудовская Аравия, ЕС создают конкурента китайского «Шелкового пути»

«Голос Америки» пишет, что заключение договора происходит в критический момент, когда президент США Джо Байден пытается противостоять китайскому мегапроекту «Один пояс – один путь», также известного как «Новый Шелковый путь», в области глобальной инфраструктуры, представляя Вашингтон в качестве альтернативного партнера и инвестора для развивающихся стран в рамках группы G20.

Накануне в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели мировые лидеры объявили о заключении многонационального соглашения о строительстве железных дорог и портов, соединяющих Ближний Восток и Южную Азию.

Байден заявил, что это «действительно большая сделка», которая позволит соединить порты на двух континентах и приведет к «более стабильному, более процветающему и интегрированному Ближнему Востоку».

В заявлении Белого дома отмечается, что проект, который «будет способствовать развитию и экспорту экологически чистой энергии», предусматривает «прокладку подводных кабелей и объединения энергетических сетей и телекоммуникационных линий для расширения надежного доступа к электроэнергии; обеспечение инноваций в области передовых технологий экологически чистой энергетики, а также подключение сообщества к безопасному и стабильному Интернету. По всему коридору мы планируем развивать существующую торговлю и производство, укреплять продовольственную безопасность и цепочки поставок. Наш подход направлен на привлечение новых инвестиций от партнеров, включая частный сектор, и стимулирование создания качественных рабочих мест».

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, сказал: «Сегодня, приступая к реализации столь масштабной инициативы по развитию коммуникаций, мы закладываем семена для будущих поколений, чтобы они могли мечтать о большем».

По словам американских чиновников, проект позволит создать новый транспортный коридор, соединяющий Индию, страны Ближнего Востока и Европу.

Меморандум о взаимопонимании по этой сделке должен был быть подписан Европейским Союзом, Индией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, США и другими партнерами по G20.

О стоимости проекта пока не сообщается.