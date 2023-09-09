Киллер в обмен на журналиста

Россия хочет вернуть в страну киллера Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В том числе рассматривается возможность его обмена на арестованных в России американцев: бывшего морпеха Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича, пишет The Wall Street Journal.

Один из высокопоставленных западных чиновников, участвующих в дипломатической работе с Россией по вопросу о заложниках, заявил, что президент Владимир Путин «заинтересован в обмене только Красикова». Однако любые переговоры насчет киллера «будут деликатными и непредсказуемыми, учитывая серьезность его преступления», отметил другой собеседник издания.

Германия не сообщала о готовности рассмотреть возможность обмена Красикова. В 2022 году Россия уже пыталась включить его в такую сделку, и официальные лица США делали запрос в Берлин, однако правительство ФРГ отказалось освобождать киллера.

В 2019 году Красиков убил в Берлине участника Второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили, выстрелив в него три раза из пистолета. В приговоре немецкого суда говорилось, что заказчики хотели отомстить полевому командиру за участие в прошлых конфликтах с Россией.

Западные чиновники считают возможной многостороннюю сделку об обмене сразу нескольких российских заключенных на арестованных в РФ иностранцев, а также на осужденных оппозиционеров, в том числе Алексея Навального.