ООН: пытки - часть политики России в Украине

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс заявила, что пытки, применяемые российскими военными против украинских мирных жителей и военнопленных, достигли такого уровня, что их можно назвать системной, одобряемой государством политикой. Ее слова приводит газета The New York Times в воскресенье, 10 сентября.

«Это не случайное аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию, внушению страха или наказанию с целью получения информации и признаний», - говорит Эдвардс.

По ее словам, свидетели поделились с ней достоверными показаниями, которые подтвердили постоянную практику пыток, включая изнасилования и избиения в различных местах заключения, находящихся под российской оккупацией, а также среди пленных украинских солдат.

Deutsche Welle пишет, что с момента получения мандата в 2022 году Эдвардс семь раз обращалась к российским властям, обращая внимание на поведение российских военных, но не получила ответа. По ее словам, Москва отрицает, что применяет пытки, но отказ Кремля обратить внимание на эту проблему и накапливающиеся случаи равносильны молчаливому одобрению пыток со стороны властей РФ, подчеркивает представитель ООН.

В августе Мобильная группа правосудия, которая входит в состав Консультативной группы по преступлениям против человечности (ACA), сообщила, что почти половину украинцев, которых содержали в местах лишения свободы на оккупированной Россией части Херсонской области, подвергали пыткам, в том числе сексуальному насилию.