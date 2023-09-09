Британская газета Sun опубликовала статью под названием «Главный врач Путина, знающий все «медицинские тайны Владимира», арестован ФСБ после того, как его поймали при попытке бежать из России».

В России арестовали директора Петербургского Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Виктора Трухина. Его обвиняют в растрате приблизительно шести миллионов долларов.

Автор статьи утверждает, что Трухин осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и «бактериальных препаратов».

59-летнего Трухина арестовала контрразведывательная служба ФСБ при «попытке бежать из страны». При себе у него был никарагуанский паспорт. Для родственников Трухин исчез 5 сентября. В тот же день стало известно, что его увольняют из Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

«Он пытался выехать из РФ через Беларусь и был задержан сотрудниками ФСБ России, которые, видимо, знали, что директор планировал выехать за границу», — сообщили источники британской газеты.

«Уголовное дело против него возбудили, когда «стало ясно, что Трухин намерен покинуть РФ и может рассказать много интересного о российских вакцинах и сыворотках», - добавили осведомленные инсайдеры.

Институт, который 11 лет возглавлял Трухин, входит в состав ФМБА — российского государственного органа, призванного обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность РФ. Он также занимался разработкой вакцин для борьбы с коронавирусом, гепатитом и заболеваниями, передающимися половым путем.

«Крупнейшим клиентом института была компания, принадлежащая близкому другу Путина Сергею Чемезову… главе Ростеха — государственного высокотехнологичного оборонного конгломерата. Разумеется, Трухин знает все о проблемах со здоровьем Путина», — утверждает Sun.

7 сентября на Трухина возбудили дело по статье 160 (растрата) УК РФ. Смольнинский районный суд заключил Виктора Трухина под стражу. Он проходит подозреваемым по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. По версии следствия, Трухин в январе 2021 года воспользовался своими полномочиями и перевел 5,9 миллиона долларов со счета Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА на счет зарегистрированной в Никарагуа организации.