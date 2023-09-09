«При попытке бежать»: громкий арест в России британские СМИ
В России арестовали директора Петербургского Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Виктора Трухина. Его обвиняют в растрате приблизительно шести миллионов долларов.
Британская газета Sun опубликовала статью под названием «Главный врач Путина, знающий все «медицинские тайны Владимира», арестован ФСБ после того, как его поймали при попытке бежать из России».
Автор статьи утверждает, что Трухин осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и «бактериальных препаратов».
59-летнего Трухина арестовала контрразведывательная служба ФСБ при «попытке бежать из страны». При себе у него был никарагуанский паспорт. Для родственников Трухин исчез 5 сентября. В тот же день стало известно, что его увольняют из Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.
«Он пытался выехать из РФ через Беларусь и был задержан сотрудниками ФСБ России, которые, видимо, знали, что директор планировал выехать за границу», — сообщили источники британской газеты.
«Уголовное дело против него возбудили, когда «стало ясно, что Трухин намерен покинуть РФ и может рассказать много интересного о российских вакцинах и сыворотках», - добавили осведомленные инсайдеры.
Институт, который 11 лет возглавлял Трухин, входит в состав ФМБА — российского государственного органа, призванного обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность РФ. Он также занимался разработкой вакцин для борьбы с коронавирусом, гепатитом и заболеваниями, передающимися половым путем.
«Крупнейшим клиентом института была компания, принадлежащая близкому другу Путина Сергею Чемезову… главе Ростеха — государственного высокотехнологичного оборонного конгломерата. Разумеется, Трухин знает все о проблемах со здоровьем Путина», — утверждает Sun.
7 сентября на Трухина возбудили дело по статье 160 (растрата) УК РФ. Смольнинский районный суд заключил Виктора Трухина под стражу. Он проходит подозреваемым по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. По версии следствия, Трухин в январе 2021 года воспользовался своими полномочиями и перевел 5,9 миллиона долларов со счета Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА на счет зарегистрированной в Никарагуа организации.