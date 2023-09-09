На мероприятие пригласили представителей СМИ. Выступили замминистра юстиции – начальник Пенитенциарной службы полковник Мирсалех Сеидов, председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, глава правления Госагентства занятости Мустафа Аббасбейли.

В Бакинском СИЗО завершились учебные курсы по кулинарии. Пилотный проект совместно организовали Пенитенциарная служба Министерства юстиции, Национальный кулинарный центр Госагентства по туризму и Госагентство занятости.

Выступающие отметили важность проведения подобных мероприятий с точки зрения интеграции бывших заключенных в общество. И добавили, что такая практика будет применяться и в дальнейшем.

Осужденным, успешно окончившим курс, вручили сертификаты. Такие сертификаты должны помочь им в трудоустройстве после выхода на свободу.