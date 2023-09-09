Турция и Ирак не могут договориться

Глава Министерства нефти Ирака Хайан Абдель Гани заявил, что не удалось достичь договоренности с Турцией о возобновлении экспорта нефти из Иракского Курдистана (неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака). Об этом сообщает INA.

«Соглашение с турецкой стороной о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан до сих пор не достигнуто», — cказал иракский министр, отметив, что экспорт с месторождений в Иракском Курдистане все еще приостановлен.

По его словам, уровень добычи нефти в Ираке превысил 4,23 млн баррелей в сутки.