Турецкая полиция запустила расследование киберпреступлений, связанных с российскими хакерами-мигрантами. По данным правоохранительных органов, россияне объединяются с местными киберпреступниками для мелкого онлайн-мошенничества. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на неназванных офицеров полиции.

По данным издания, в Турции растет количество хакерских группировок, состоящих из российских и турецких граждан. Группировки с помощью вредоносного ПО крадут данные кредитных карт и учетных записей граждан русскоязычных стран.

Специалист отдела кибербезопасности в Auren Cyber Israel Ошер Ассор рассказал FT, что пытался связаться с турецкими хакерами, работающими с россиянами. По его словам, российские хакеры обучали турецких коллег сложным кодам в обмен на их помощь в заключении выгодных сделок с европейскими компаниями.

По данным российского Минцифры за декабрь 2022 года, из России уехало 100 тыс. IT-специалистов.