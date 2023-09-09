Россияне обстреляли авто с международными волонтерами: двое погибли

В Украине из-за российского обстрела погибли два иностранных волонтера организации Road to Relief, помогающей с эвакуацией мирных жителей из прифронтовой зоны. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте НПО.

«Снаряд попал в транспортное средство, в котором ехала гражданка Испании, работавшая в неправительственной организации и предоставлявшая гуманитарную помощь в Украине. У нас есть устное подтверждение, что она была убита», — заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Кроме испанки Эммы Игуаль, возглавлявшей НПО Road to Relief, в результате российского обстрела погиб гражданин Канады Энтони Игнат. Еще два волонтера из Швеции и Германии, находившиеся с ними в машине, получили осколочные ранения и ожоги.

Автомобиль, в котором находились четыре человека, ехал из Славянска в направлении Бахмута, добавили в гуманитарной организации.