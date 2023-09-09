На спутниковых снимках можно увидеть построенные ангары для обслуживания и хранения техники на территории гарнизона Алакуртти и военного склада Петрозаводска.

Россия начала обустройство своих военных баз у границы с Финляндией, сообщает Yle, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.

По мнению Yle, это первые признаки того, что Россия после длительного перерыва вновь обустраивает военные базы у финской границы.

Однако, по словам эксперта по России майора в отставке Марко Эклунда, которого цитирует издание, строительные работы еще не означают, что Россия наращивает численность своих войск на финской границе. «Приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику», - считает эксперт.

С ним согласен другой финский военный эксперт Илмари Кяйхкё: «России нечего размещать на финской границе. Скорее, техника оттуда размещается в других местах, и Украина является целью номер один».

По его мнению, у России нет необходимых людей и техники для реализации планов Сергея Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией, пока продолжается полномасштабная война в Украине.

По сведениям издания, все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.