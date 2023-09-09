У Орбана разыгрался аппетит

Виктор Орбан решил остаться премьером Венгрии до 2034 года. Об этом он объявил на традиционном пикнике в деревне Кётче, пишет газета Telex со ссылкой на источники среди гостей мероприятия.

Прежде Орбан говорил о намерении остаться премьером только до 2030 года. Изменение планов он объяснил тем, что война России против Украины и пандемия коронавируса отняли у правительства четыре года. Он добавил, что хочет увидеть «большую, сильную и богатую» Венгрию, намерен добиться уважения к стране в мире, и предложил свой план достижения этих целей из 15 пунктов.

Среди них он перечислил демографический поворот, создание основанной на труде экономики, переход из заемщика в кредиторы, развитие армии, внедрение цифрового паспорта и так далее.

Орбан признал, что популярность правительства в последнее время снизилась, но подчеркнул, что не так сильно, как у других правящих партий Европы.

В этом году пикник прошел 22-й раз, на нем премьер определяет цели правительства и дает оценку текущей ситуации.