Блинкен о «проигрыше» Путина, «танго вдвоем» и обстрелах Украины

Госсекретарь отметил, что пока нет признаков заинтересованности Путина в значимой дипломатии: «Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока что мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними».

«Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она должна закончиться на справедливых и долгосрочных условиях, которые бы отражали суверенитет и территориальную целостность Украины», - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также подчеркнул, что США «не поощряли и не разрешали» использование американского оружия за пределами Украины. При этом он добавил, что практически каждый день россияне совершают нападения по всей территории Украины: «Только за те 48 часов, что я там находился, еще больше ракет было выпущено по гражданским объектам, в том числе по Киеву. Пока я был там, была ужасающая атака на рынок, куда люди просто пришли купить еду. Это были гражданские лица, погибли 17 человек. Это повседневная жизнь украинцев. Это то, с чем они сталкиваются каждый божий день. Мы работаем над тем, чтобы вернуть то, что было у них отнято. Наша роль, роль десятков других стран по всему миру, которые их поддерживают, состоит в том, чтобы помочь им в этом».