После запрета движением «Талибан» опийного мака в Афганистане резко увеличились объемы торговли синтетическим наркотиком - метамфетамином, пишет в воскресенье, 10 сентября, Agence France-Presse со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

По данным ООН, в Афганистане и соседних странах объемы метамфетамина, изъятые в ходе наркорейдов, выросли в 12 раз - с 2,5 тонны в 2017 году до 29,7 тонны в 2021 году. Эксперты ООН связывают такой рост с расширением производства синтетического наркотика в Афганистане.

При этом движение «Талибан» отвергло заявления ООН, назвав их «необоснованными обвинениями», пишет AFP. Представитель МВД заявил, что движение «серьезно» борется с наркотиками.

По оценке ООН, метамфетамин в Афганистане в меньшей степени производится из растений, доступных в стране, а скорее синтезируется из лекарства от простуды.