Врачи после неудачной эвтаназии задушили женщину подушкой

В Бельгии во время процедуры эвтаназии врачи задушили подушкой неизлечимо больную пациентку после того, как ввели ей недостаточно смертельных лекарств. Об этом пишет новозеландская газета Daily Telegraph.

Инцидент произошел в марте 2022 года в городе Льеж. 36-летняя женщина решилась на эвтаназию после того, как узнала, что у нее неизлечимая форма онкологии. Когда состояние ее здоровья ухудшилось, к ней домой приехали врач и две медсестры. Муж и дочь женщины не захотели стать свидетелями ее смерти, потому ушли из дома.