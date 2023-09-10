Врачи после неудачной эвтаназии задушили женщину подушкой
В Бельгии во время процедуры эвтаназии врачи задушили подушкой неизлечимо больную пациентку после того, как ввели ей недостаточно смертельных лекарств. Об этом пишет новозеландская газета Daily Telegraph.
Инцидент произошел в марте 2022 года в городе Льеж. 36-летняя женщина решилась на эвтаназию после того, как узнала, что у нее неизлечимая форма онкологии. Когда состояние ее здоровья ухудшилось, к ней домой приехали врач и две медсестры. Муж и дочь женщины не захотели стать свидетелями ее смерти, потому ушли из дома.
Однако процедура эвтаназии прошла не так, как планировалось: женщина получила недостаточное количество смертоносных препаратов и все еще дышала. Медики решили завершить эвтаназию, воспользовавшись подушкой.
Родственник одной из медсестер, узнав о подробностях, сообщил в прокуратуру. В ходе расследования судмедэксперт подтвердил: женщина умерла от удушения.
Семья женщины подала иск в городской суд Льежа против врача медсестер, проводивших эвтаназию.
Рено Молдерс-Пьер, адвокат семьи, заявил, что скорбящие не требуют «жестких наказаний», но добавил: «Правила проведения эвтаназии существуют для того, чтобы больничные палаты не превращались в места преступлений, где можно творить что угодно».