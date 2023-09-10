В Губе и Гёйгёле столкнулись автомобили: есть жертвы
В Губинском районе у села Алексеевка на дороге Губа - Хачмаз произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Согласно сообщению региональной группы пресс-службы МВД, столкнулись Mersedes, VAZ-2107 и «Нива». В результате ДТП погибли два человека, троих госпитализировали в центральную районную больницу с различными травмами. Выясняются обстоятельства аварии.
Авария со смертельным исходом произошла и на участке дороги Гёйгёль - Тоганалы - Кельбаджар. КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. В результате аварии один человек погиб, трое госпитализированы.