Байден пожелал Китаю успехов

Президент США Джо Байден заявил, что за последние месяцы он провел прямые переговоры с руководством Китая на самом высоком уровне, передает «Голос Америки».

«Моя команда, мои сотрудники по-прежнему встречаются с людьми председателя Си и его кабинетом, – сказал Байден журналистам. – Сегодня я встречался со вторым (после) него человеком (в китайском руководстве), (находившимся) в Индии».

Премьер Госсовета КНР – глава Совета министров Китая – Ли Цян принял участие в ежегодном саммите G20 в Нью-Дели. Пост второго лица в стране он занял в марте нынешнего года.

Байден также не верит, что «трудности Китая в экономике приведут к тому, что Китай вторгнется в Тайвань. На самом деле у него, по-видимому, уже нет тех возможностей, что были раньше».

«Я желаю Китаю успехов в экономике, но только если он будет играть по правилам», – отметил президент США, добавив, что Китай произвольно меняет некоторые правила.

Байден также надеется на встречу с Си Цзиньпином в ближайшем будущем.