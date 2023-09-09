Глава «Моссада» обвиняет Иран и клянется нанести удар «в сердце Тегерана»

Глава израильского агентства «Моссад» заявил, что Израиль готов нанести удар «в сердце Тегерана», чтобы выследить исполнителей попыток Ирана нанести удары по израильским и еврейским объектам по всему миру.

Как передает AP, Давид Барнеа заявил, что за последний год Израиль и его союзники предотвратили 27 нападений в Европе, Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

«Заговоры… были организованы, вдохновлены и срежиссированы Ираном», - заявил Барнеа, добавив, что «пока мы говорим», Иран пытается осуществить дополнительные атаки.

«Наше послание громкое, ясное и решительное… Будьте уверены, мы доберемся до вас, и правосудие восторжествует... Это было доказано в прошлом, и в будущем мы выведем это на новый уровень», - заявил глава «Моссада».

Барнеа сказал, что Израиль будет преследовать агентов, участвовавших в заговорах, а также их кураторов.