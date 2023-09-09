США и Иран договариваются

Одну из ключевых ролей в обмене должен сыграть Катар, отмечает агентство. В качестве первого шага Иран в августе уже перевел из тегеранской тюрьмы под домашний арест четырех граждан США вдобавок к еще одному, который находился под такой мерой пресечения. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал это началом процесса, который приведет к их возвращению домой.

Вашингтон и Тегеран близки к проведению обмена пяти граждан США с двойным гражданством и такого же числа иранцев, которые находятся в заключении в Штатах, пишет Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами.

Местом обсуждения обмена между США и Ираном стал Катар. Там прошли как минимум восемь раундов переговоров, сообщил источник агентства. Кроме того, три собеседника сказали, что именно в этой стране должен состояться непосредственный обмен заключенными.

На следующей неделе в катарские банки будут переведены $6 млрд заблокированных иранских средств, что запустит процедуру обмена, указывает агентство. Доха также будет следить за тем, как Тегеран тратит разблокированные деньги, чтобы гарантировать, что не будут нарушены санкции США. «Иран изначально хотел получить прямой доступ к фондам, но в конце концов согласился на доступ через Катар», — сказал агентству диписточник.

Представитель Госдепа отказался назвать точные сроки освобождения обмениваемых лиц и обсуждать детали того, что он назвал «продолжающимися и весьма деликатными переговорами». Вашингтон согласился на перевод иранских средств из Южной Кореи на счета финансовых учреждений в Катаре, но деньги не поступят напрямую Ирану, подтвердили в Госдепе. МИД Ирана и представительство страны в ООН не ответили на вопросы агентства.