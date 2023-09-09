Зеленский готовится к длительной войне

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней он готовится. Об этом Зеленский сказал в большом интервью изданию The Economist, которое вышло под заголовком «Это плохой момент для дипломатии».

«Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов», - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что Россия не выдержит длительной войны экономически. Также он заявил, что Украина усилит удары внутри РФ, и тогда «россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности армии защитить их».

Журналист The Economist отмечает, что «Зеленский, бывший актер с острым чувством аудитории, обнаружил изменение настроения» среди некоторых западных лидеров.

«У меня есть эта интуиция, я вижу их глаза, когда они говорят «мы всегда будем с тобой». Но я вижу, что они не с нами», - цитирует The Economist слова Зеленского.

Президент Украины добавил, что, несмотря на медленный прогресс в контрнаступлении, Запад должен сохранить свою поддержку Украины.