Скандал с поцелуем: глава испанского футбола подал в отставку

«Сегодня (10сентября) я сообщил исполняющему обязанности президента Педро Роче о своей отставке с поста президента RFEF. Я также сообщил, что сделал то же самое со своей должностью [вице-президента] в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — написал он.

По словам Рубиалеса, с учетом начатых против него расследований он принял решение не причинять больший вред испанскому футболу: «Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой непропорциональной кампании, и, прежде всего, я принимаю это решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности».

Рубиалес 20 августа поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо без разрешения во время церемонии награждения на чемпионате мира в Сиднее. Из-за скандала главу федерации временно отстранили, его также призывали уйти в отставку, а прокуратура начала расследование. Эрмосо заявляла, что стала «жертвой импульсивного, сексистского, неуместного поступка без какого-либо согласия с ее стороны». Рубиалес принес извинения, однако сначала добровольно в отставку уходить отказался. 8 сентября против него выдвинули обвинения в сексуализированном насилии. После скандала должности лишился поддержавший Рубиалеса главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда, который привел команду к победе на чемпионате мира.