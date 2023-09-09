Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 01:51

Администрация Джо Байдена, похоже, согласилась поставить Украине дальнобойные ракеты, известные под аббревиатурой ATACMS. «Они идут», - заявил известному телеканалу ABC News при сохранении анонимности один из официальных представителей США. В этом утверждении одним из ключевых слов является «похоже». О поставках ракет можно будет говорить лишь после того, как в Белом доме примут соответствующее решение. Конкретное и окончательное решение. Но и в этом случае, по словам того же лица, могут пройти месяцы, прежде чем ВСУ получат ATACMS.

Эти дальнобойные ракеты смогут поражать цели противника в глубине его обороны. Их дальность стрельбы достигает 300 километров, то есть почти в четыре раза больше, чем у снарядов HIMARS, которые имеют ВСУ. Год назад те сыграли чрезвычайно важную роль на полях сражения в Украине. Предполагается, что ATACMS будут таким же, если не более эффективным оружием game changer – «изменяющим правила игры». Например, они смогут ударять по всей территории полуострова Крым. «Я полагаю, что важнейшими целями в Крыму будут командные пункты, логистические хабы, в частности, склады с оружием и военные базы», - говорит Мик Малроу, в прошлом помощник министра обороны США. О предоставлении ATACMS украинские власти уже давно не просто просят, а умоляют администрацию Байдена. В Киеве, по словам бывшего сотрудника офиса президента Алексея Арестовича, об этом «не прожужжали, а пережужжали» американцам все уши. И, возможно, это наконец-то начало производить должный эффект. В июле 2022 года помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, самый осторожный чиновник в Белом доме, говорил следующее: «Есть некоторые виды оружия, которые президент не готов поставлять, потому что... наряду с поддержкой и защитой Украины важнейшей целью является не скатываться на путь, который ведет к третьей мировой войне».

Год спустя Салливан звучит уже не столь решительно. В июле 2023-го он говорит о том, что этот вопрос «лежит на столе президента» и «тот должен решить его судьбу». Как пишет New York Times, такая стратегия в США называется «варкой лягушки». Имеется в виду, что военная поддержка Украины является неторопливым и плавным процессом. То есть не следует одномоментно принимать решение о массовой поставке самого современного оружия Киеву, чтобы не травмировать Владимира Путина. А то он сгоряча возьмет и отдаст, например, приказ об использовании тактического оружия в Украине, а это прямой путь к глобальному конфликту. Вот в Белом доме и стали варить лягушку. В начале конфликта были лишь поставки Украине противотанковых джавелинов и стингеров – переносных зенитных орудий. Потом стали приходить современные системы ПВО Patriots (о них также сначала говорилось: «Нет, никогда»). Пошли мощные гаубицы и бронетранспортеры различных видов, а также кассетные боеприпасы. Наконец, было принято решение о поставках тяжелых танков Abrams (а к ним прилагаются снаряды с обедненным ураном) и самолетов F-16.

Можно предположить, что c ATACMS лягушка сварится. Правда, нужно будет уточнить, что американцы понимают под этой лягушкой. Этим поставкам как нельзя больше помогает неряшливая бухгалтерия Пентагона. Последние пакеты военной помощи Украине стали возможными, в частности, потому, что до этого была неправильно определена сумма военной помощи Украине — в отчетах оказалось на 6 миллиардов больше, чем было в реальности — вот в эту сумку и опустил руки Белый дом. Еще какой-то месяц назад «невозможность» поставок ATACMS в Белом доме объясняли тем, что их довольно мало на складах военных. И в случае войны с Китаем США нечем будет стрелять. Но вот теперь выясняется, что этих ракет вполне достаточно и ими вполне можно поделиться с украинцами.