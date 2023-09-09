У Украины разногласия с Западом

По его словам, также нет прогресса в поиске механизма для передачи Украине замороженных активов РФ. «К сожалению, мы находимся в своего рода тупике по обоим вопросам, потому что у нас есть разногласия по первому и явно отсутствует воля по второму», — сказал Кулеба, напомнив, что страны G7 выступают за создание так называемого «гибридного» трибунала, который будет базироваться на украинской судебной системе, но в то же время позволит задействовать международных судей, прокуроров, адвокатов и другой персонал.

Киев считает, что такой формат не предусматривает лишения иммунитета и привлечения к ответственности руководства России, поэтому выступает за создание специального трибунала по типу Нюрнбергского.

«Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания руководства России...» — отметил Кулеба.

Что касается вопроса передачи $300 млрд замороженных российских активов на восстановление Украины, Кулеба заявил, что конкретных шагов по реализации этого предложения до сих пор нет: «Спустя полтора года я по-прежнему слышу из Европы и Америки: «Мы работаем над этим», — сказал Кулеба.