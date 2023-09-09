США с Индией переиграли Китай и Россию новая геополитика
Мы можем только гадать, насколько хороша у китайцев разведка, но, если она заранее узнала, что на саммите Большой двадцатки будет презентована альтернатива «Одному поясу» - знаменитому инфраструктурному проекту Пекина, одного этого было достаточно, чтобы объяснить непоявление Си Цзиньпина в Нью-Дели. Он был бы чужим на этом празднике жизни индийцев.
В СМИ чрезмерно много внимания уделяется формулировкам заключительного документа «двадцатки», касающимся войны в Украине: дескать, они не содержат прямого осуждения России и уже потому могут считаться победой Кремля. Нет, это победа премьера Нарендры Моди, который настаивал на том, чтобы на саммите было поменьше политики и побольше экономики. И ведь никто не сомневается, что экономика будет играть решающую роль в определении дальнейшей политики.
Новый экономический коридор «Индия — Ближний Восток — Европа» свяжет три региона через Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию и Израиль по морю и железной дороге, что позволит, как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на 40% ускорить передвижение товаров.
В ближайшие шестьдесят дней появятся более детальные наработки, но уже сейчас ясно, что проект, который Джо Байден назвал историческим, увязывает сразу несколько важных моментов. Помимо прямой конкуренции с «Одним поясом», которому уже десять лет и у которого немалые проблемы, появляется дополнительный фактор, который порождает общий интерес у арабских стран и Израиля, способствуя их дальнейшему сближению. Все участники проекта обладают серьезными финансовыми возможностями, США также обозначили свой высокий интерес, так что с инвестициями проблем не будет.
Только очень наивный человек не увидит в такой экономике никакой перспективной политики. Укрепление связки Индия – ЕС и арабо-израильских отношений – это именно стратегическое решение. И с каким лицом на все это смотрел бы пекинский лидер, если бы он поехал на саммит? Это все равно что присутствовать на собственных похоронах.
Кроме всего прочего, «двадцатка» нашла красивый ответ на расширение БРИКС за счет Эфиопии и Египта. Африканский Союз, в который входят 54 страны континента, стал новым, коллективным, членом G20.
Так выглядит настоящая партия в глобальные шахматы.