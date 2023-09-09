Мы можем только гадать, насколько хороша у китайцев разведка, но, если она заранее узнала, что на саммите Большой двадцатки будет презентована альтернатива «Одному поясу» - знаменитому инфраструктурному проекту Пекина, одного этого было достаточно, чтобы объяснить непоявление Си Цзиньпина в Нью-Дели. Он был бы чужим на этом празднике жизни индийцев.

В СМИ чрезмерно много внимания уделяется формулировкам заключительного документа «двадцатки», касающимся войны в Украине: дескать, они не содержат прямого осуждения России и уже потому могут считаться победой Кремля. Нет, это победа премьера Нарендры Моди, который настаивал на том, чтобы на саммите было поменьше политики и побольше экономики. И ведь никто не сомневается, что экономика будет играть решающую роль в определении дальнейшей политики.

Новый экономический коридор «Индия — Ближний Восток — Европа» свяжет три региона через Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию и Израиль по морю и железной дороге, что позволит, как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на 40% ускорить передвижение товаров.

В ближайшие шестьдесят дней появятся более детальные наработки, но уже сейчас ясно, что проект, который Джо Байден назвал историческим, увязывает сразу несколько важных моментов. Помимо прямой конкуренции с «Одним поясом», которому уже десять лет и у которого немалые проблемы, появляется дополнительный фактор, который порождает общий интерес у арабских стран и Израиля, способствуя их дальнейшему сближению. Все участники проекта обладают серьезными финансовыми возможностями, США также обозначили свой высокий интерес, так что с инвестициями проблем не будет.