Айдын Керимов, автор haqqin.az 02:16

Пока в Питере делятся слухами о планах двадцатилетнего сына Пригожина Павла восстановить контроль над некоторыми активами отца, его самый известный актив, ЧВК «Вагнер», гораздо более серьезные люди пытаются пристроить по государственной части. Сюда ребенка, конечно, не подпустят. Причем эта работа началась еще при жизни «повара». Довольно широко известно, что 23 августа, в день, когда самолет с Евгением Пригожиным на борту взорвался над Тверской областью, глава «Вагнера» вернулся из Африки. 21 августа на связанных с ним телеграм-каналах опубликовали ролик, в котором Пригожин в камуфляже и с оружием в руках на фоне пустыни и других вооруженных людей произносит: «Температура плюс пятьдесят – все как нам нравится. ЧВК «Вагнер» делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку – еще более свободной. Справедливость и счастье – для африканского народа. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандитов».

Но не все заметили, что 22 августа, за день до гибели Пригожина, в Африку прибыл заместитель Шойгу, генерал ГРУ Юнус-Бек Евкуров. Он с военной делегацией посещал Халифу Хафтара, контролирующего восточную часть Ливии. И с Хафтаром, и в Сирии, где Евкуров был до этого, как утверждает журналист-расследователь Андрей Захаров. В ходе переговоров замминистра ставил условие: до конца сентября структуры «Вагнера» покидают эти страны, а их функции перехватывают подразделений Министерства обороны РФ. И якобы возвращение Пригожина в Россию было связано с его желанием прояснить ситуацию, и он перед смертью даже встретился с кем-то из членов Совета безопасности. Евкуров, напомним, был одним из двух генералов, которые уговаривали в Ростове Пригожина не делать глупостей во время его июньского выступления. Очевидно близкое знакомство замминистра с главой ЧВК не принудило Юнус-Бека Евкурова сделать перерыв на траур, и он продолжил свое африканское турне, посетив еще Буркина-Фасо и Центрально-Африканскую республику.

Возложенная на него сверху миссия, очевидно, была важнее. Больше того, именно со смертью Пригожина стала настоятельней необходимость заверить африканских друзей, что все договоренности в силе, просто придется иметь дело с другими людьми. Генералу Евкурову, наконец, нашли достойное применение. После окончания его президентства в Ингушетии под него специально был создан пост двенадцатого заместителя министра обороны России, несколько даже обидно. А теперь он получил настоящий международный простор, курируя использование российских контингентов за рубежом. Как сообщил, ссылаясь на свои источники в Ливии востоковед Руслан Сулейманов, Евкуров сейчас занимается созданием нового подразделения, которое пока имеет рабочее название «Русский экспедиционный корпус». В него должны влиться бывшие вагнеровцы и бойцы других ЧВК.