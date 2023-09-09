Россия ведет переговоры с Баку и Тегераном о возможности экспорта 300 МВт электроэнергии через Азербайджан в Армению и далее в Иран с использованием имеющейся инфраструктуры. Об этом сказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Сейчас мы рассматриваем просто возможность поставки электроэнергии через территорию Азербайджана в Армению, из нее — в Иран и, возможно, далее в другие страны. На первом этапе с Тегераном и Баку договариваемся использовать существующую инфраструктуру, без нового строительства», — сказал российский министр.

Шульгинов уточнил, что речь идет об энергопоставках в объеме 300 МВт. По словам министра, заинтересованность есть у всех участников проекта.

В августе Минэнерго РФ сообщало, что Россия, Иран и Азербайджан договорились завершить работу над ТЭО объединения электроэнергетических систем к концу 2023 года. В ходе работы детально анализируются различные условия передачи электроэнергии по электросетям стран-участниц, рассматривается целесообразность строительства дополнительных энергообъектов, заявили в министерстве.