Очередная провокация сепаратистов в Карабахе Заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 11 сентября примерно в 01:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.
«В результате мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены», - сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.