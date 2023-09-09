ВСУ о ситуации на фронте

Украинские вооруженные силы имеют определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении, за прошедшую неделю на этом направлении удалось освободить 2 кв. км. Об этом рассказала на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

Замминистра обороны рассказала, что украинские войска в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении вытесняют противника с занимаемых позиций и там есть «определенные продвижения вперед».

По ее словам, за время наступательной кампании под Бахмутом освобождено уже 49 кв. км территории.