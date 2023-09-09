История с передачей ракет ATACMS Украине близится к развязке

По словам источника, решение о предоставлении Киеву ракет ATACMS может быть принято в ближайшее время.

Этот шаг активно обсуждается, особенно учитывая нарастающее давление в Конгрессе США со стороны обеих партий.

Стоит отметить, что ракеты ATACMS обладают преимуществом перед британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp, которые уже стоят на вооружении Украины: их можно запускать с пусковых установок HIMARS, а не с устаревших украинских истребителей советской эры.

Киев давно просит США о ракетах ATACMS, чтобы иметь возможность наносить удары на дальние расстояния в российский тыл.