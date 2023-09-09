Суровикина пристроили
Сергей Суровикин был назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО, информирует EADaily, ссылаясь на Совет министров обороны СНГ.
Его кандидатура была одобрена единогласно.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с изданием «Подъем» заявлял, что генерал перешел на «неплохую» должность «по СНГ».
Прежде из раздела о Воздушно-космических силах (ВКС) на сайте Минобороны России исчезли сведения о Суровикине, который до этого занимал должность главнокомандующего ВКС.
СМИ сообщали о его отстранении от этой должности в пользу генерал-полковника Виктора Афзалова, который стал исполнять обязанности главкома ВКС.
Также упоминалось о возможных ограничениях, наложенных на Суровикина после мятежа с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.