Суровикина пристроили

Сергей Суровикин был назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО , информирует EADaily, ссылаясь на Совет министров обороны СНГ.

Его кандидатура была одобрена единогласно.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с изданием «Подъем» заявлял, что генерал перешел на «неплохую» должность «по СНГ».

Прежде из раздела о Воздушно-космических силах (ВКС) на сайте Минобороны России исчезли сведения о Суровикине, который до этого занимал должность главнокомандующего ВКС.

СМИ сообщали о его отстранении от этой должности в пользу генерал-полковника Виктора Афзалова, который стал исполнять обязанности главкома ВКС.

Также упоминалось о возможных ограничениях, наложенных на Суровикина после мятежа с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.