Интервью с советником министра здравоохранения

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Цифровизация сферы здравоохранения Азербайджана постепенно набирает обороты, предлагая гражданам и сотрудникам отрасли новые технологии, направленные на улучшение качества медицинских услуг, заявил в интервью советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков.

- Руфат муаллим, в начале беседы хотелось бы узнать о будущих планах по цифровизации и применению технологий со стороны Министерства здравоохранения Азербайджана… - В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что цифровизация здравоохранения является одним из приоритетов государства и была отмечена президентом Ильхамом Алиевым как фактор, влияющий на рост качества жизни граждан, а также улучшение социально-экономического положения страны. С этой целью и согласно соответствующему Указу главы государства, была создана рабочая группа «Центр трансформации здравоохранения», в рамках которой были подготовлены документы «Видение цифрового здравоохранения» и «Национальная стратегия цифрового здравоохранения на 2024-2028 годы». Несмотря на ряд уже реализованных цифровых инициатив, применение цифровых технологий в здравоохранении требуют соответствия растущим требованиям в области диагностики заболеваний и предоставлении качественных медицинских услуг. Стратегия цифровизации здравоохранения включает в себя фундаментальные технологические решения, предоставляющие медицинскому персоналу основательный подход в оказании медицинских услуг в едином информационном пространстве и обеспечивающие рост качества предоставляемых услуг за счет «встраивания» медицинских данных в процессы принятия решений. Основой данной платформы является электронный профиль гражданина, накапливающий информацию на протяжении всего жизненного цикла и доступный участникам отрасли в режиме реального времени. Это ключевой инструмент сбора данных о текущем состоянии здоровья граждан, его последующего анализа, включая ретроспективные данные, которые станут основой для более глубокого понимания истории заболеваний, их уточненной диагностики, а также улучшения применимых методов лечения. Эти данные также послужат основой для многомерного анализа состояния здоровья населения в масштабе страны, поддержки принятия решений и стратегического планирования отрасли в режиме реального времени.

- Как цифровизация изменит отрасль здравоохранения и каковы ее основные преимущества, предлагаемые пациентам, поставщикам медицинских услуг и всей экосистеме здравоохранения? - В первую очередь следует отметить, что цифровизация здравоохранения обусловит качественно новый инновационный подход по оказанию многоспекторных медицинских услуг населению, а также оптимизирует работу медперсонала и субъектов, предоставляющих медицинские услуги на различных стадиях экосистемы здравоохранения Азербайджана. Помимо этого, цифровизация обеспечит гражданам рост качества медицинских услуг за счет сокращения бюрократии в системе здравоохранения и субъективизма, доступности медицинских услуг вне зависимости от месторасположения, а также их персонализации через электронные услуги, посредством которых планируется вовлекать граждан в формирование и оценку качества предоставляемых медицинских услуг. Цифровизация должна обеспечить беспрерывный и достоверный обмен медицинскими данными между субъектами отрасли здравоохранения, что сформирует новый подход в управление здравоохранением и методами лечения на основе беспрерывно получаемых данных. Государство получит расширенные возможности для стратегического планирования, реализации и мониторинга в сфере здравоохранения, готовности к кризисным ситуациям (например, пандемическим), а также дополнительный экономический импульс благодаря росту прозрачности отрасли. Сфера медицинского страхования также сможет повысить свою эффективность и финансовую устойчивость благодаря работе с объективными данными здоровья граждан, что даст возможность разрабатывать и применять новые экономические модели медицинского страхования. Можно еще долго перечислять выгоды от цифровизации здравоохранения, но все они замыкают первостепенную задачу – заботу о здоровье граждан!

- Какую зарубежную модель цифрового здравоохранения вы берете за эталон? Планируете ли вы применять международный опыт в отрасли здравоохранения Азербайджана? - Мы изучали модели цифрового здравоохранения развитых стран и пришли к выводу, что не существует шаблонной модели, которую можно применить без изменений. Это обусловлено такими факторами, как специфика здравоохранения, законодательство и регламентирующие требования, уровень готовности медицинского персонала, а также текущий статус цифровизации, который будет необходимо интегрировать в единый цифровой ландшафт с учетом требований национальных регуляторов в сфере цифровизации и защиты данных. Поэтому, принимая во внимание международный опыт, включающий допущенные ошибки в сфере цифровизации, было принято решение о применении модели цифрового здравоохранения, соотносящейся с текущей степенью готовности отрасли к цифровым изменениям, и ее существенному росту в последующие годы согласно плану, учтенному в «Национальной стратегии цифрового здравоохранения на 2024-2028 годы». Поэтапная цифровизация отрасли - это стратегический подход к постепенному внедрению технологических решений, направленных на решение отраслевых проблем и максимальному использованию преимуществ цифрового здравоохранения при обеспечении плавного вовлечения всех заинтересованных сторон.

- Что поможет стать триггером по ускорению внедрения цифровых медицинских услуг в масштабе страны? - Роль ключевого триггера всегда играет человеческий фактор. Желание к изменениям обусловлено способностью видеть преимущества от цифровизации процессов здравоохранения, а также их применения в отношении граждан и отрасли в целом. Согласно той же международной практике, такие инициативы исходят от руководств государств с учетом масштабных страновых задач. Далее по важности стоит цифровая грамотность медицинского персонала, для чего в стратегии учтены сценарии преддипломного обучения и последипломных курсов для совершенствования знаний. Применение единых медицинских цифровых стандартов функциональной совместимости, подготовка нормативно правовых актов применимых к цифровому здравоохранению, бесшовная технологическая синергия с участниками отрасли и сторонними государственными структурами должны значительно ускорить процесс цифровизации отрасли здравоохранения. Немаловажным фактором является также и экономический эффект, что позволит в процессе цифровизации оптимизировать затраты на здравоохранение и достичь прозрачности в субъектах отрасли. Вовлечение частного технологического сектора по модели государственно-частного партнерства также способно ускорить реализацию поставленных задач в силу высокого уровня компетенций их специалистов и наличия соответствующего технологического опыта и гибкости. В целом, сочетание государственной поддержки, наличие выверенного плана реализации проекта цифровизации здравоохранения и при обеспечении инклюзивности всех сторон может стать мощным триггером для ускорения внедрения цифровых медицинских услуг по всей стране.

- Телемедицина активно применяется в здравоохранении развитых стран. Каковы ваши планы по применению данной технологии и как данные технологии могут помочь решить проблемы в предоставлении медицинских услуг в сельских или недостаточно обслуживаемых регионах? - Централизованность медицинских клиник и услуг в крупных городах вынуждает граждан из регионов совершать затратные по времени и финансам поездки в столицу, что приводит к перезаполнению клиник, длинным очередям и к неконтролируемому распространению инфекционных заболеваний. Также часть населения в регионах не обращается за медицинскими услугами в связи с вышесказанными сложностями, что впоследствии приводит к осложнениям болезней и инвалидности, что в свою очередь несет нагрузку на бюджет страхователей и государства. Значительную часть вопросов, с которыми пациенты приходят на прием к врачу, или вопросы, связанные с пояснением диагнозов или анализов, можно решить удаленно с помощью услуг телемедицины. Применение телемедицины позволит: сэкономить время и затраты граждан на визит к врачу; уменьшить нагрузку посещений в лечебных учреждениях; обеспечить быструю и повсеместную доступность врача необходимой специализации в отдаленных регионах; обеспечить постоянный контроль при хронических болезнях без привлечения к стационарному лечению, включая людей пожилого возраста и людей с ограниченными физическими возможностями. Своевременное диагностирование заболеваний и их лечение предотвратит возможность развития медицинских патологий и инвалидности, что приведет к существенной финансовой экономии со стороны государства, а также к повышению уровня качества жизни граждан. В рамках реализации данной инициативы Министерством здравоохранения реализован пилотный проект, результаты которого послужат предметом тщательного анализа для определения последующих шагов по внедрению телемедицины в отрасли.