В Ленкорани задержаны наркокурьеры: оказали сопротивление полиции

Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в городе Ленкорань была проведена операция, в результате которой из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотиков.

Пресс-служба МВД сообщила, что при задержании подозреваемых в незаконном обороте наркотиков у осужденного ранее по различным статьям Уголовного кодекса (332.2.1, 332.2.3, 152.1) Вугара Сулейманова (2002 г.р.) и Ахмеда Умерова (1998 г.р.) было обнаружено более 1 кг героина, 13 кг 300 г сушеной марихуаны и один режущий предмет.

Один из задержанных попытался ранить сотрудника полиции и сбежать с места происшествия. Эта попытка была предотвращена, и оба подозреваемых задержаны. В ходе расследования выяснилось, что Сулейманов и Умеров получили наркотики через гражданина Исламской Республики Иран, известного по прозвищу Əmi («Дядя»), с целью незаконного оборота и распространения наркотиков отдельным лицам из Ленкорани в столицу.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по данному делу продолжаются.