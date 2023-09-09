В России бы и рады помочь Баку и Еревану, но мешают обстоятельства

Переговоры трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей в Закавказье продолжаются, но «обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на этой деятельности», заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Конечно, любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше. Переговоры не приостановлены, продолжаются», - сказал он.

По словам Оверчука, следующая встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия.