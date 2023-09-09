Лула да Силва не уверен, арестуют ли Путина в Бразилии

Бразильский президент Лула да Силва изменил свою позицию относительно возможного ареста Владимира Путина при его визите в Бразилию, сообщает BBC.

Ранее да Силва гарантировал, что Путин не будет задержан. Однако в понедельник он заявил, что решение об аресте будет принимать судебная система страны, а не правительство.

«Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решает судебная система, а не правительство», — заявил бразильский президент.

Напомним, что Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест российского президента. C тех пор Путин не покидал страну. В частности, он пропустил саммит G20 в этом году в столице Индии Нью-Дели (Индия не является участником МУС).