Kontakt порадует сельских школьников ноутбуками

Kontakt, следуя своей традиции, и в этом году накануне нового учебного года порадует школьников, живущих в отдаленных горных селах.

Сеть магазинов Kontakt, желающая равных образовательных возможностей для всех, независимо от места жительства и возможностей, направит часть средств, приобретенных от продажи всех ноутбуков, проданных с 10 сентября по 10 октября, на обеспечение школьников, проживающих в отдаленных горных селах, ноутбуками.

Чтобы принять участие в этой благотворительной акции, которая принесет радость малообеспеченным семьям, вы тоже можете купить желанный вами ноутбук в магазинах Kontakt до 10 октября и внести свой вклад в улучшение образовательных возможностей школьников. Партнером проекта является Общество Красного Полумесяца Азербайджана.

Следует отметить, что Kontakt регулярно реализует социальные проекты, создающие положительные ценности в различных регионах Азербайджана.

Сеть благодарит бренды Apple, Acer, HP, Huawei, Asus и Lenovo за поддержку данного проекта.