Британцы предсказывают: мобилизации в России не будет

Дмитрий Медведев 3 сентября 2023 года утверждал, что уже набрано 280 тыс. контрактников, однако эти цифры независимые эксперты подтвердить не могут.

В сводке ведомства указывается, что призывные кампании в России оказывают негативное влияние на трудовые ресурсы промышленности.

Согласно данным Института экономической политики им. Егора Гайдара, в июле 2023 года дефицит составил 42%. Однако Россия принимает меры по удержанию кадров в ИТ-сфере, особенно после ухода 100 тыс. специалистов в 2022 году.

Президент Путин увеличил призывной возраст для ИТ-специалистов до 30 лет, что подтверждает проблему дефицита кадров из-за призыва. В связи с предстоящими президентскими выборами в 2024 году ожидается, российские власти, скорее всего, постараются избежать дальнейшей мобилизации, отмечает военное ведомство Великобритании.