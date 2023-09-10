Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Согласно сообщению Минобороны, азербайджанская делегация возложила венок на могилу Мустафы Кемаля Ататюрка. Начальник Генштаба оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Затем генерал-полковник К.Велиев встретился со своим турецким коллегой Метином Гюраком. Встреча начальников Генштабов прошла тет-а-тет и в расширенном составе с участием делегаций.

Начальник Генштаба Турции отметил, что стратегический союз Турции и Азербайджана построен на дружеских и братских отношениях. Генерал армии М.Гюрак особо подчеркнул важность взаимных визитов и подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

Генерал-полковник К.Велиев рассказал о работе, проводимой по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по приведению армии Азербайджана в соответствие с турецкой моделью. Было особо подчеркнуто, что успешно развивающееся двустороннее сотрудничество основано на взаимном доверии и поддержке.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.