Переговоры глав Генштабов Азербайджана и Турции фото; обновлено 18:10
Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Согласно сообщению Минобороны, азербайджанская делегация возложила венок на могилу Мустафы Кемаля Ататюрка. Начальник Генштаба оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Затем генерал-полковник К.Велиев встретился со своим турецким коллегой Метином Гюраком. Встреча начальников Генштабов прошла тет-а-тет и в расширенном составе с участием делегаций.
Начальник Генштаба Турции отметил, что стратегический союз Турции и Азербайджана построен на дружеских и братских отношениях. Генерал армии М.Гюрак особо подчеркнул важность взаимных визитов и подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.
Генерал-полковник К.Велиев рассказал о работе, проводимой по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по приведению армии Азербайджана в соответствие с турецкой моделью. Было особо подчеркнуто, что успешно развивающееся двустороннее сотрудничество основано на взаимном доверии и поддержке.
На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
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11 сентября начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии Керима Велиева в Турцию, сообщили в Минобороны.
В рамках визита, совершаемого по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака, состоится ряд встреч начальника Генерального штаба азербайджанской армии с военным руководством Турции.
В ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.