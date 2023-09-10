Во время торжественной речи глава СВР подчеркнул, что Дзержинский до конца следовал «идеалам добра и справедливости».

*** 12:18 В районе Ясенево в Москве на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) разместили бронзовую статую Феликса Дзержинского, сообщают российские СМИ.

Эта скульптура является уменьшенным вариантом монумента, который ранее находился на Лубянской площади до 1991 года, передают российские СМИ.

Открытие памятника прошло под руководством директора СВР Сергея Нарышкина. Фотографии памятника в открытом доступе пока отсутствуют.

В 2021 году в Москве обсуждалась возможность возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Однако из-за разделения общественного мнения и роста напряженности мэр Москвы Собянин прекратил голосование по данному вопросу на портале «Активный гражданин».

Стоит отметить, что Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926) – революционер и советский государственный деятель. Он был одним из организаторов и первым руководителем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК), которая впоследствии преобразовалась в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) и позднее в Комитет государственной безопасности (КГБ).

Дзержинский известен своим строгим и бескомпромиссным отношением к борьбе с «врагами революции». Под его руководством ЧК проводила массовые репрессии, аресты и расстрелы.

После его смерти в 1926 году перед зданием Лубянки в Москве был установлен памятник Дзержинскому, который впоследствии стал символом репрессий. В 1991 году памятник был снят во время демократических реформ в России.