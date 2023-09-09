Лаборатория AQTİ добилась успехов в международных испытаниях

В рамках усиления системы лабораторного контроля в области продовольственной безопасности при Азербайджанском институте безопасности пищевых продуктов (AQTİ) регулярно реализуются меры по укреплению и обновлению материально-технического оснащения лабораторий. Кроме того, активно применяются современные технологии, а также проводится повышение квалификации сотрудников через участие в тренингах и международных межлабораторных испытаниях.

В ходе проведенных мероприятий бакинская лаборатория AQTİ успешно завершила испытания на компетентность, инициированные британской компанией FAPAS, в части определения уровня кислотности, содержания перекисей и йода в пробе оливкового масла.

Следует отметить, что в Бакинской региональной испытательной лаборатории осуществляются микробиологические, физико-химические и приборные исследования качества и безопасности продукции. Лаборатория аккредитована Национальным центром аккредитации Азербайджана в соответствии с международным стандартом ISO 17025-2017.