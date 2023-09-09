13:10

С 28 августа по 4 сентября 2023 года в городе Сегед (Венгрия) прошла 35-я Международная олимпиада по информатике (IOI 2023). Школьники из Азербайджана добились успеха, войдя в число победителей соревнования, участие в котором принял 351 школьник из 87 стран мира. Учащиеся, представлявшие Азербайджан при поддержке Azercell, завершили соревнования с одной бронзовой медалью и двумя мотивационными наградами.

Ученик 11-го класса бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Фуад Гараев завоевал бронзовую медаль, а учащийся 11-го класса бакинской средней школы №245 Саиб Алиев и учащаяся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования в Гяндже Фидан Гусейнова получили мотивационные премии. В течение двух дней соревнований в рамках олимпиады школьникам отводилось по 5 часов на решение трех алгоритмических задач.