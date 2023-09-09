Чему посвятят первые уроки в азербайджанских школах
Первые уроки в школах Азербайджана в рамках нового учебного года будут посвящены теме «Гейдар Алиев – спаситель и основатель Азербайджана», сообщила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.
По ее словам, цель подобной меры – «воспитание детей в духе патриотизма и государственности, а также расширение современной идеологии азербайджанства».
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