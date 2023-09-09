Омбудсмен призвала мир давить на Армению

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировое сообщество и международные организации оказать давление на Армению в вопросе передачи азербайджанской стороне точных карт минных полей на освобожденных от оккупации территориях.

Заявление прозвучало после ранения 10 сентября военнослужащего азербайджанской армии Хаяма Эминова при подрыве на мине в Агдамском районе.

По словам омбудсмена, мина была заложена диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований.

«Несмотря на многочисленные требования, армянская сторона все еще отказывается передавать Азербайджану точные карты минных полей», - подчеркнула Сабина Алиева.

Омбудсмен добавила, что международное сообщество и влиятельные международные организации не оказывают должного давления на Армению в этом вопросе: «Как результат, армянская сторона продолжает совершать подобные провокации, что приводит к многочисленным жертвам или пострадавшим».