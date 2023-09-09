Парламент Азербайджана обратился к другим парламентам

Руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) и главы азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях обратились к руководителям международных парламентских организаций и парламентам зарубежных стран по поводу так называемых «выборов» сепаратистского режима, созданного Арменией на территории Азербайджана в Карабахе.

Об этом сообщили в Милли Меджлисе.